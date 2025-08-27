به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان گفت: در این جشن حدود ۱۰۰ زوج جوان پیوند و وصال خود را جشن گرفتند.

محمد مرادی ادامه داد: جشن وصال یکی از برنامه‌های جدی اداره کل ورزش و جوانان است که به صورت مستمر برگزار خواهد شد و زمینه ساز تشویق جوانان به ازدواج ساده و آسان است.

دکتر سعید عزیزی روانشناس و سخنران این مراسم به تعامل و تعارضات زندگی مشترک زوجین اشاره کرد و گفت: تعامل به آن معناست که باید همدیگر را درک و در تعارضات بایستی مشکلات زندگی حل شود.

او افزود: اگر می‌خواهید در زندگی زناشویی خود موفق باشید، به شریک زندگی خود و کسی که انتخاب کردید، احترام بگذارید و باطن زندگی خود را با ظاهر زندگی دیگران مقایسه نکنید.

مراسم عقد یک زوج جوان از بخش‌های دیگر این جشن بود.

در این مراسم از زوج‌های جوان موفق و فعالان ازدواج تجلیل شد.