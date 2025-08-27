جشن وصال شیرین زوجهای جوان با هدف ترویج فرهنگ ازدواج آسان در اراک برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان گفت: در این جشن حدود ۱۰۰ زوج جوان پیوند و وصال خود را جشن گرفتند.
محمد مرادی ادامه داد: جشن وصال یکی از برنامههای جدی اداره کل ورزش و جوانان است که به صورت مستمر برگزار خواهد شد و زمینه ساز تشویق جوانان به ازدواج ساده و آسان است.
دکتر سعید عزیزی روانشناس و سخنران این مراسم به تعامل و تعارضات زندگی مشترک زوجین اشاره کرد و گفت: تعامل به آن معناست که باید همدیگر را درک و در تعارضات بایستی مشکلات زندگی حل شود.
او افزود: اگر میخواهید در زندگی زناشویی خود موفق باشید، به شریک زندگی خود و کسی که انتخاب کردید، احترام بگذارید و باطن زندگی خود را با ظاهر زندگی دیگران مقایسه نکنید.
مراسم عقد یک زوج جوان از بخشهای دیگر این جشن بود.
در این مراسم از زوجهای جوان موفق و فعالان ازدواج تجلیل شد.