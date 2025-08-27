به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی سروستان گفت: با اجرای طرح افزایش امنیت اجتماعی و برخورد با قاچاق کالا، خودرو‌های شوتی و متخلف، ماموران انتظامی این شهرستان اقدام به ایست و بازرسی در جاده‌های اصلی کردند.

سرهنگ هادی جاویدی آزاد افزود: ماموران انتظامی در این ماموریت‎ها ۲۳ دستگاه سواری شوتی و متخلف را توقیف کردند و به پارکینگ انتقال دادند.

فرمانده انتظامی سروستان از شهروندان خواست در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه جرایم و ناهنجاری اجتماعی، مراتب را با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.