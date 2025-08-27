پخش زنده
امروز: -
تیم گلستان الف به مقام قهرمانی مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی کشور آینده سازان دست یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی کشور ردههای مختلف سنی از سوم شهریور به میزبانی استان اصفهان آغاز شده است.
رقابتهای والیبال ساحلی زیر ۱۶ سال (آیندهسازان) که از سوم شهریور با حضور ۱۸ تیم آغاز شده بود، امروز (چهارشنبه پنجم شهریور) با قهرمانی گلستان (اسماعیل نیازمحمدی-سام احمدی) به پایان رسید.
در دیدار ردهبندی این رقابتها تیم تهران الف دو بر یک تهران ب را شکست داد و به مقام قهرمانی رسید.
تهران ب با امتیازهای (۲۱ بر ۹، ۱۹ بر ۲۱ و ۱۵ بر ۸) مغلوب دیگر تیم پایتخت شد تا به رتبه چهارمی کشور اکتفا کند.
در دیدار نهایی نیز تیم گلستان الف دو بر صفر با امتیازهای ۲۱ بر ۱۹ و ۲۱ بر ۱۴ گیلان را از پیش رو برداشت تا عنوان قهرمانی را به دست آورد و گیلان نایب قهرمان شود.
رتبهبندی چهار تیم برتر مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی زیر ۱۶ سال کشور به قرار زیر است:
گلستان الف (اسماعیل نیازمحمدی-سام احمدی)
گیلان (امیررضا جمشیدی-کارن شربتی)
تهران الف (رادین فریدیان-ماهان جهانیفر)
تهران ب (احسان جوانمرد-محمدحسین نصیری)