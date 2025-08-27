رئیس کل دادگستری مازندران بر ضرورت رسیدگی دقیق به پروندهها، کاهش اطاله دادرسی و برخورد قانونی با مدیران متخلف تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری استان مازندران در نشست فصلی روسا و دادستانهای حوزههای قضایی استان که در ساری برگزار شد، با اشاره به حجم بالای ورودی پروندهها، بر ضرورت رسیدگی صحیح، کاهش اطاله دادرسی و تکریم مراجعان تأکید کرد.
وی با اعلام ابلاغ دستورالعمل کاهش اطاله دادرسی به حوزههای قضایی استان، گفت: رسیدگی دقیق و اجرای بهموقع احکام قضایی، آثار بازدارنده و پیشگیرانه دارد و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
پوریانی همچنین با اشاره به اهمیت اقدامات پیشگیرانه در دستگاه قضایی، تصریح کرد: با مدیران متخلف دستگاههای اجرایی که با اهمال موجب تضییع حقوق بیتالمال میشوند، برخورد قانونی و بدون اغماض صورت خواهد گرفت.
وی حفظ سلامت و صلابت دستگاه قضایی را از اولویتهای مهم دانست و افزود: با هرگونه مولفه فساد در استان برخورد قاطع خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به حمایت قضایی از فعالان اقتصادی، اظهار کرد: در راستای تحقق شعار سال و توسعه استان، از مدیران شرکتهای تولیدی و صنعتی دارای اهلیت حمایت قضایی میشود.
پوریانی با انتقاد از ناترازی انرژی و قطع برق در استان، گفت: شرکتهای تولیدی با مشکلات جدی روبرو هستند و مدیران حوزه انرژی باید تلاش کنند تا آسیبها به حداقل برسد.
وی همچنین بر برخورد قاطع با اراذل و اشرار تأکید کرد و افزود: با افرادی که امنیت و آسایش مردم را مختل کنند، برخورد قانونی و بدون مماشات خواهد شد.
در پایان این نشست، شورای برنامهریزی دادگستری استان نیز با حضور رئیس کل و اعضای شورا تشکیل جلسه داد و درباره موضوعات مهم قضایی استان تبادل نظر شد.