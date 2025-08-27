معاون اول قوه قضائیه، روند پیشرفت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، را مناسب ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیین قدردانی از مدیران و کارشناسان منتخب اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و مراسم تحلیف سردفتران اسناد رسمی جدید الانتصاب در سال ۱۴۰۴ برگزار شد.حجت الاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه، در این آئین روند پیشرفت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، مناسب ارزیابی کرد.

معاون اول قوه قضائیه در مراسم تحلیف سردفتران ثبت اسناد رسمی و قدردانی از مدیران اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول افزود: دستگاه‌های مختلف در اجرای این قانون همکاری خوبی با قوه قضائیه داشته اند.

در این آئین حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: پس از گذشت ۱۴ ماه از اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، تاکنون تعداد بسیار زیادی سند رسمی در کشور به ثبت رسیده که مهمترین فایده آن، امنیت در معاملات ملکی است.