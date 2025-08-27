پخش زنده
تاریخ برگزاری و اعلام فراخوان جشنواره جهانی فیلم فجر اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر ۵ تا ۱۲ آذر سال جاری برگزار خواهد شد.
فراخوان این جشنواره شنبه ۸ شهریور منتشر میشود.
روحالله حسینی ماه گذشته با حکم رئیس سازمان سینمایی به عنوان دبیر این جشنواره منصوب شد.
در این حکم با اشاره به اهمیت جشنواره جهانی فیلم فجر به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی و هنری کشور به دبیر آن ماموریت داده شد که با معرفی سینمای متعهد و خلاق ایران، تعاملات هنری با سینماگران جهان را گسترش دهد و بستری برای گفتگوی فرهنگی میان ملتها فراهم آورد.
همچنین با بهرهگیری از ظرفیتهای حرفهای، نهادهای سینمایی داخلی و بینالمللی و همچنین تعامل فعال با هنرمندان و اندیشمندان، زمینه تعالی هرچه بیشتر این رویداد جهانی فراهم شود.
تاکید بر نمایش پایمردی و رشادتها در دفاع سرافرازانه ملت شریف و نجیب ایران در جنگ تحمیلی دوازده روزه در این رخداد با همکاری همه جانبه و موثر مدیریتهای زیر مجموعه سازمان سینمایی و موسسات تابعه از بخشهای دیگر این حکم است.