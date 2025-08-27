پخش زنده
امروز: -
مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت از افزایش متقاضیان سفر به عتبات عالیات پس از مراسم اربعین حسینی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرتضی آقایی مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت گفت: در حال حاضر اعزامهای ما نسبت به قبل از اربعین نیز افزایش یافته است.
مرتضی آقایی افزود: بخشی از افزایش زائران عتبات عراق به دلیل شرایط خاص قبل از اربعین بود که فضا (شرایط جنگ ۱۲روزه) مناسب سفر نبود و مردم نتوانستند به زیارت عتبات عالیات مشرف شوند.
وی اعلام کرد: از ۲۶ مرداد ماه دور جدید اعزامها به عتبات عالیات آغاز شده است و علیرغم افزایش قیمت که در حوزه ارز رخ داده، تغییری در هزینه سفر عتبات ایجاد نکردیم و با همان نرخ قبلی زائران مشرف میشوند.
مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت گفت: حداقل قیمت در کاروانهای زمینی عادی که هفت شبه هستند، حدود ۱۲ میلیون تومان و سقف آن حدود ۱۵ میلیون تومان براساس فاصله شهرهای مبدأ تا مقصد است. کاروانهایی هوایی نیز از ۲۸ تا ۳۲ میلیون تومان قیمت دارند.
آقایی با اشاره به علاقه مردم به زیارت شب جمعه حرم امام حسین (ع)، اظهار کرد: این گروه از زائران اقامت خاصی در شهرهای کربلا و نجف ندارند و برای انجام زیارت شب جمعه میروند و باز میگردند که هزینه آن براساس مسافت شهرها از سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تا چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان متفاوت است و از این بسته سفر به خوبی استقبال میشود.
وی از تلاش برای ساماندهی پروازهای عتبات عالیات با هدف کاهش قیمتها خبر داد و گفت: امیدواریم این تلاشها به نتیجه برسد؛ اگر این برنامهها عملیاتی شود اتفاق خوبی در حوزه اعزامهای هوایی زائران عتبات رخ خواهد داد.
مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت دربارۀ تنوع بستههای زمانی سفر به عتبات اضافه کرد: بستههای متفاوتی به زائران ارائه میشود مثل بستههای سفر پنج شبه، سفر شش شبه و هفت شبه و حتی اگر گروهی باشند که بسته سفر خاصی مدنظر داشته باشند، شرکتهای مجری بستههای سفارشی نیز برای آنها آماده کرده و خدمات مورد نیازشان را ارائه میکنند.