به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیرکل دفتر مدیریت زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست در اولین کارگاه آموزشی تخصصی مدیریت آثار طبیعی ملی کشور با مشارکت جوامع محلی اظهار داشت: ایران دارای ۴۴ اثر طبیعی ملی در ۲۱ استان با مجموع وسعتی بالغ بر ۴۱ هزار هکتار است. هرچند این آثار از نظر مساحت گستردگی زیادی ندارند، اما از نظر اهمیت اکولوژیک، تنوع زیستی و ظرفیت در حوزه فعالیت‌های طبیعت‌گردی جایگاه ویژه‌ای دارند.

وی افزود: این آثار شامل درختان کهنسال، پدیده‌های زمین‌شناسی، مناطق خاص گیاهی و زیستگاه‌های بی‌نظیری است که حفاظت از آنها نه تنها برای تنوع زیستی بلکه برای توسعه گردشگری طبیعی و معرفی ایران در سطح ملی و بین‌المللی اهمیت فراوان دارد.

استان‌های آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان و گیلان بیشترین تعداد اثر طبیعی ملی (هر کدام ۴ اثر) را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین از نظر وسعت، استان‌های خراسان رضوی، اردبیل و بوشهر در میان استان‌های دارای اثر طبیعی ملی در جایگاه برتر قرار دارند.

نجیمی یادآور شد: ایران علاوه بر این آثار، دارای دو میراث طبیعی جهانی ثبت‌شده در فهرست یونسکو شامل بیابان لوت و جنگل‌های هیرکانی نیز هست که جایگاه بین‌المللی کشور در حوزه حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی را ارتقا داده است.

وی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از آثار طبیعی ملی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ثبت و معرفی شده‌اند که این امر بیانگر توجه ویژه به حفاظت از ذخایر طبیعی و میراث ملی کشور است.

مدیرکل دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق گفت: هدف از برگزاری چنین کارگاه‌هایی، آشنایی کارشناسان و علاقه‌مندان با مبانی و معیار‌های انتخاب و فرآیند ثبت آثار طبیعی ملی است. در سال‌های اخیر نیز با رویکرد‌های نوین و مشارکت جوامع محلی در حفاظت، دستورالعمل‌ها و مصوبات مهمی به تصویب رسیده که اجرای آنها می‌تواند به بهبود روند حفاظت کمک کند.

وی در پایان تأکید کرد: صندوق ملی محیط زیست به عنوان یکی از بازو‌های اجرایی در زمینه بهره‌برداری پایدار و پشتیبانی مالی طرح‌های حفاظتی، می‌تواند نقش مؤثری ایفا کند.