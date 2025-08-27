پخش زنده
پذیرش کاستیها، تقویت همبستگی ملی و مدیریت پیشگیرانه نارضایتیهای عمومی در دستور کار دستگاههای اجرایی استان اصفهان قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان در سفر خود به آران و بیدگل گفت: ما به عنوان مسئول باید کاستیهای خود را بپذیریم و برای اصلاح آن تلاش کنیم.
ایوب درویشی افزود: دستگاههای اجرایی در سراسر استان با فعالیت شبانهروزی مشغول خدمترسانی به مردم و کاهش آسیبها هستند و بر لزوم تقویت همبستگی و وفاق ملی تأکید کرد تا سرمایه اجتماعی و اعتماد بین مردم و حکومت ارتقا یابد.
وی همچنین با اشاره به تجربه دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت: در دفاع مقدس ۱۲ روزه دشمن قصد دلسرد کردن مردم و تضعیف روحیه آنها را داشت، اما خوشبختانه با تلاش نیروهای مسلح کشور ضربهکاری به دشمن وارد شد.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان تأکید کرد و افزود: مردم نشان دادندهدف دشمن چیست و در زمین دشمن بازی نکردند» و باید همواره آمادگی برای هر سناریو حفظ شود.
معاون استاندار اضافه کرد که مذاکره و گفتوگو با مردم تأثیرگذار است و با اشاره به وضعیت شهرستان آران و بیدگل گفت: این شهرستان صنعتی است، کارگران و صاحبان صنایع با مشکلات زیادی مواجه هستند و ما به عنوان مسوول باید به دنبال رفع مشکل باشیم.