رسانه ملی خدمات دولت در تمام نقاط کشور را انعکاس می دهد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، علی رضا کیخا معاون امور استانهای صدا وسیما در جلسه مدیران کل رسانه ملی با استانداران سراسر کشور گفت: شبکههای استانی ضمن پوشش افتتاح طرحهای عمرانی در هفته دولت پوشش رسانهای دیدارهای مردمی استانداران را نیز در دستور کار قرار دادهاند و این دیدارها از شبکه خبر ۲ نیز پخش خواهد شد.
مهدی کریمی مدیر کل صدا وسیمای استان البرز با اشاره به تلاش برای انعکاس برنامههای هفته دولت گفت: برنامههای صدا وسیمای استان البرز در این هفته به صورت منعطف به منظور انعکاس برنامههای هفته دولت با استاندار، فرمانداران ومسئولان استانی در تعامل هستند.
قدرت الله سیف معاون سیاسی امنیتی و انتظامی استاندار البرز نیز با قدردانی از همدلی و انسجام صدا وسیمای البرز در هفته دولت گفت: در هفته دولت طرحهای عمرانی مختلفی درنقاط مختلف البرز در حال افتتاح است که صدا وسیمای البرز پوشش رسانهای مناسبی برای این رویدادهای امید آفرین فراهم کرده است.