معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با حضور در بیمارستان فوق تخصصی ساسان با پزشکان این بیمارستان دیدار و از مقام پزشک تجلیل کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران روز چهارشنبه پنجم شهریور ماه در مراسم تجلیل از مقام پزشک با حضور در بیمارستان فوق تخصصی ساسان با پزشکان این بیمارستان دیدار و از آنها تجلیل کرد

مهندس سعید اوحدی، معاون رییس‌جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران در این مراسم ضمن گرامیداشت مقام والای شهدا و همچنین بزرگداشت روز پزشک و تبریک آغاز ماه ربیع الاول، گفت: مناسبت‌های کشور در تقویم متفاوت است، اما برخی از آنها ظرفیت و جایگاه بالایی دارند که باعث ایجاد ارتباط با مخاطب می‌شوند که از آن جمله میتوان به روز پزشک اشاره کرد که مثل روز شهید، جانباز و آزادگان دارای اهمیت ویژه‌ای است.

وی افزود: قداست کار پزشکان، پرستاران و کادر درمان که احترام ویژه‌ای نیز دارند در تمام جوامع بالاست. در روایات دین مبین اسلام نیز بر اهمیت پرستاری از بیمار تاکید شده و از حضرت زینب (س) به نمونه بارز آن یاد می‌شود.

معاون رییس‌جمهور با اشاره به اینکه تعداد بسیاری از مجروحان و جانبازانی که در جنگ اخیر به این مقام نائل شدند، در این بیمارستان بستری شده، تاکید کرد: شما پزشکان، پرستاران و کادر درمان این بیمارستان در نهایت اخلاص به آنها خدمت کردید و ما نیز به خدمت تعدادی از آنها رسیدیم.

مهندس اوحدی با بیان اینکه طبق روایات اسلامی کیفیت زندگی مهم است نه طول آن و بزرگان دینی ما نیز بر این امر تاکید دارند، خاطرنشان کرد: جهت ایجاد امید به زندگی در انسان‌ها دو نوید و جایگاه برای آنها قرار داده شده؛ ابتدا مقام ماه مبارک رمضان، شب‌های قدر است و همچنین روز عرفه است که تمام گناهان در آن بخشیده می‌شود و البته در هیچ جای دیگری به غیر از مقام شهدا نیز بیان نشده که زمانی که اولین قطره خون شهید بر روی زمین ریخته می‌شود، تمام گناهانش بخشیده می‌شود.

وی اضافه کرد: در جای دیگری نیز خداوند این نوید را به افرادی مثل شما داده ک هرکس در جهت رفع گرفتاری و بیماری فرد مریضی تلاش کند، به واسطه آن نیت و عزمی که داشته خداوند تمام گناهان او را می‌بخشد.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران یادآور شد: اگر امروز در اینجا حضور یافتیم به واسطه روز بزرگداشت شما پزشکان عزیز و تقدیر از زحمات شماست که باعث ایجاد آرامش در بیماران می‌شوید که امیدواریم قدردان توفیقی که خداوند به شما داده که در خدمت جامعه مظلوم ایثارگری باشید، باشید، زیرا اجر شما مضاعف است.

در انتهای این مراسم نیز از تعدادی از پزشکان بیمارستان فوق تخصصی ساسان تقدیر شد.

