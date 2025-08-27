به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار آران و بیدگل گفت: پایگاه بهداشتی شهید محسن علائیان یحیی آباد یکی از این طرح هاست که ۹۵ میلیاردریال هزینه ساخت آن را خیران پرداخت کرده‌اند.

علی محمد یوسفیان افزود: برای این طرح خیر نیک اندیش رضا فرشادنیا ۱۸۰۰ متر مربع زمین اهدا و ساخت آن را محمد تجملی از خیران شهرستان اجرا کرده است.

وی گفت: سالن اجتماعات شهرداری نوش آباد نیز دومین طرحی است که با حضور معاون استاندار و مسئولان شهرستان آران و بیدگل افتتاح شد.

فرماندار آران و بیدگل افزود: این طرح با ظرفیت ۸۵ نفر در مساحت ۳۵ متر مربع و با ۸۰ میلیارد ریال هزینه به بهره برداری رسید.