به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده پاسگاه پلیس راه پاسارگاد گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودرو سواری رانا در جاده اصلی پاسارگاد، گشت پلیس‌راه به همراه عوامل انتظامی و امدادی به محل مورد نظر اعزام شدند.

سرهنگ حسن فریدونی افزود: بر اثر این حادثه سه سرنشین آن مصدوم شدند که به بیمارستان پاسارگاد منتقل شدند.

وی ادامه داد: برابر نظر کارشناسان علت این حادثه عدم کنترل وسیله نقلیه ناشی از خستگی و خواب آلودگی اعلام شده است.

فرمانده پاسگاه پلیس راه پاسارگاد گفت: از رانندگان درخواست می شود از هرگونه شتاب و عجله در رانندگی خودداری کنند تا سفری ایمن داشته باشند.