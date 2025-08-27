پخش زنده
رئیس مرکز آمار ایران گفت: سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور سال آینده به صورت ثبتی مبنا انجام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، گودرزی در نشست هماهنگی و بررسی تجربیات سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سالهای گذشته در همدان گفت: سرشماری سال آینده به علت تغییر شرایط کشور به لحاظ گسترش فناوریها و افزایش سطح دانش مردم متفاوت است و به صورت ثبتی مبنا یعنی بر اساس دادههای آماری دستگاههای اجرایی مختلف از خانوارها در کشور انجام میشود.
او با اشاره به اینکه در این طرح کمتر به درب منازل مردم مراجعه خواهد شد تصریح کرد: در این سرشماری نظام آماری کشور از سنتی به ثبتی مبنا تغییر خواهد کرد و بر همین اساس برای بازنگری و بررسی تجارب سالهای گذشته، نشستهایی در استانهای مختلف از جمله استان همدان به عنوان نخستین استان و سپس ۵ استان دیگر برگزار میشود تا سرشماری موفق و دقیقی انجام شود.
رئیس مرکز آمار ایران گفت: در این سرشماری اطلاعات دریافتی مردم از دستگاههای اجرایی به صورت محرمانه باقی خواهد ماند.