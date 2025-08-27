به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ این طرح ملی با مشارکت مردم، گروه‌های جهادی، فرهنگیان و دانش‌آموزان در حال اجراست و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها در ۲۲ مدرسه به شکل زیباسازی و نقاشی دیوار‌ها با مضامین فرهنگی و در ۶ مدرسه نیز به‌صورت اختصاصی شامل تعمیر میز و نیمکت‌ها، مرمت پشت‌بام‌ها، سرویس‌های بهداشتی و رنگ‌آمیزی کلاس‌ها اجرا می‌شود. معاون پرورشی و تربیت‌بدنی آموزش و پرورش برخوار، هدف اصلی این طرح را ایجاد محیطی سرزنده و بانشاط برای دانش‌آموزان و ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی عنوان کرد.

زهره عرب، این طرح پیش‌تر با نام طرح هجرت اجرا می‌شد و پس از شهادت بسیجی جهادی و فعال در اردو‌های هجرت، به نام شهید عجمیان نامگذاری شده است.