فرمانده انتظامی لرستان از انهدام اعضای باند ۴ نفره و کشف ۳۳ فقره سرقت لوازم خودرو و مشاعات ساختمانی در شهرستان الیگودرز خبر داد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، فرمانده انتظامی لرستان گفت: در پی وقوع سرقت لوازم خودرو و مشاعات ساختمانی در سطح شهرالیگودرز، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار مأموران کلانتری ۱۲ قرار گرفت.

سردار محمدرضا هاشمی فر افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی و کار تلاش شبانه روزی ۴ نفر اعضای باند سارقان را شناسایی و در عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان لرستان در ادامه تصریح کرد: سارقان در تحقیقات پلیس به ۳۳ فقره سرقت لوازم خودرو و مشاعات ساختمانی با همدستی یک مالخر اعتراف و همراه پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

سردار هاشمی فر در پایان ضمن هشدار به سارقان که اعمال مجرمانه آنان از دید پلیس مخفی نخواهد ماند، از مردم عزیز خواست، هرگونه مورد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.