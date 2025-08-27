پخش زنده
امروز: -
مأموران انتظامی سپیدان یک دستگاه وانت نیسان حامل یک هزار و ۵۰۰ کیلوگرم چوب بلوط قاچاق را توقیف کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان سپیدان، گفت: مأموران هنگام گشتزنی به یک وانت نیسان حامل چوب مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
سرهنگ ذبیحالله رضایی افزود: در بازرسی از خودرو، یک هزار و ۵۰۰ کیلوگرم چوب جنگلی بلوط بدون مجوز و یک دستگاه اره موتوری برقی کشف شد.
وی تأکید کرد: پلیس با تخریبکنندگان محیط زیست و قاچاقچیان چوب برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت و از مردم خواست هرگونه فعالیت غیرقانونی را به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.