به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان سپیدان، گفت: مأموران هنگام گشت‌زنی به یک وانت نیسان حامل چوب مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

سرهنگ ذبیح‌الله رضایی افزود: در بازرسی از خودرو، یک هزار و ۵۰۰ کیلوگرم چوب جنگلی بلوط بدون مجوز و یک دستگاه اره موتوری برقی کشف شد.

وی تأکید کرد: پلیس با تخریب‌کنندگان محیط زیست و قاچاقچیان چوب برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت و از مردم خواست هرگونه فعالیت غیرقانونی را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.