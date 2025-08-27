پخش زنده
در مراسمی با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از زحمات محمد دوستار قدردانی و علی باستی به عنوان سرپرست دانشگاه گیلان معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما در گیلان ، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این مراسم با اشاره به قدمت و خدمت بیش از نیم قرن دانشگاه گیلان، تاریخ و تمدن استان و سرمایههای علمی و هنری ارزشمند این خطه و سهم آن در فرهنگ و ادب کشور گفت: نقش برجسته گیلان در دورههای مختلف از جمله صفویه و مشروطه که موجب شکست استبداد و ایجاد آزادی، قاتون و عدالت خانه شد از جمله این موارد است.
وحیدشالچی با بیان اینکه در مقطع حساسی قرار داریم، افزود: اکنون دانش و فناوری برای ما نه تنها مهم بلکه حیاتی است و در دفاع مقدس ۱۲ روزه نقاط قوت و چالش ما در مقابل دشمنی با به روزترین سیستم جنگی و قدرت اتمی دنیا درگیر بودیم.
وی ارتقای فناوری کشور، توان علمی و کیفیت زندگی مردم در دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور را برای رهایی از چالشهای مهم دانست و گفت: باید نگاه راهبردیتر و جدیتر به علم و فناوری در دانشگاهها داشته باشیم، چون جهان در چند سال آینده با توجه به ارتقای هوش مصنوعی، زیست فناوری و کوانتوم و شاخههای دیگر دانش، متفاوت خواهد شد.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه به دلیل حضور قشرها، طیفها، جریان فکری و گروههای مختلف مردم علاوه بر ارتقای فناوری نقش محوری و کلیدی برای ایجاد همبستگی و وحدت در کشور دارد.
وحید شالچی همچنین بر نقش کلیدی دانشگاه در مسئولیت و تعهد اجتماعی و دادن راهکار و مشاوره برای حل مشکلات با توجه چالشهای و ظرفیتهای آن تاکید کرد.
رئیس دفتر نماینده ولیفقیه در گیلان نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت جایگاه علم در دین و روایات معصومین (ع)، گفت: آموختن علم، عمل کردن به آن و آموزش دادن برای خدا از ارکان اصلی علم آموزی است و هر کسی اینگونه عمل کند جایگاه بزرگی خواهد داشت.
حجتالاسلام والمسلمین ولی عادلی با بیان اینکه تنها ظرفی که هرگز پر نمیشود ظرف علم است، افزود: علم و دانش کلید همه درها است و ذهن عالم و دانشمند همواره ظرفیت پذیرش علم و دانش اندوزی را دارد.
سرپرست دانشگاه گیلان نیز در این مراسم در خصوص ۷ محور با رویکردهای مختلف در قالب نقشه جامع راهبردی دانشگاه گیلان گفت: سیستم آموزش کارآمد و بهینه با تاکید بر هوشمندسازی و کارآمدی نظام، نظام فرهنگی و اخلاقی انسان ساز تقویت باورها اسلامی و ارزشهای انسانی و فرهنگی دینی در دانشگاه، پژوهش فناوری اثر بخش و مساله محور، افزایش همکاریهای ملی و بین المللی، زیر ساختهای کیفی و فناورانه، سرمایه انسانی و نظام حکمرانی و مدیریت دانشگاه و بهره گیری از توان نخبگان را ۷ محور تدوین شده در این نقشه راه عنوان کرد.
علی باستی در ادامه مساله محوری، مشارکت جویی، دیجیتال محوی، اخلاق مداری و آینده نگری را از رویکردهای نقشه تدوین شده دانشگاه اعلام کرد و افزود: برنامههای مورد نظر برای دانشگاه بر اساس ظرفیتهای دانشگاه گیلان و استان گیلان به ویژه موقعیت جغرافیایی آن در شمال کشور و ظرفیتهای مختلف کشاورزی، منابع طبیعی، صنعتی، گردشگری، دریایی و تجارت مرزی و ظرفیتهای علمی برای مراودات علمی با کشورهای همجوار تهیه و تنظیم شده است.
رئیس پیشین دانشگاه گیلان هم در این مراسم با اشاره به دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت: دشمن به این دلیل فرماندهان نظامی و دانشمندان هستهای ما را مورد هدف قرار داد که علم و توسعه را دو عامل قدرت در حکمرانی جهانی میداند و از هم افزایی این دو در کشورهای دیگر برای رسیدن به قدرت میترسد.
محمد دوستار، همراهی و اتحاد مردم را از عوامل شکست دشمن دانست و افزود: مقام معظم رهبری بعد از دفاع مقدس ۱۲ روزه ۷ راهبرد مشخص کردند که از جمله آنها اتحاد و انسجام را وظیفه همگانی و ۶ راهبرد بعدی از جمله جهش علمی را بر عهده دانشگاهیان، نخبگان و پژوهشگران قرار دادند که برای تقویت راهبرد و نقشه راه باید تلاش کنیم.
وی رویکرد برنامه محوری با نگاه مکتب اسلام و افق حکمت بنیانی، پرورش انسان سالم با عملکرد مبتنی بر تقوا در دانشگاه را از جمله عوامل مهم دانشگاه برای رسیدن به اهدافش عنوان کرد و گفت: حرفهای گرایی منطبق با برنامه و قانون محوری مبتنی بر شایسته سالاری برای جلوگیری از سیاست زدگی، روزمرگی و نگاه تنگ نظرانه در سیستم، باید در دستور کار دانشگاه باشد.
رییس پیشین دانشگاه گیلان، تربیت مدیر وجانشین پروری، داشتن بانک اطلاعاتی مناسب و تامین منابع برای ارتقای رتبه را از سیاستها و اهداف دانشگاه دانست و افزود: اصلاح ساختار کارمندان و هیات علمی، تکمیل پروژه کاسپین در پاییز امسال، تکمیل مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه تا پایان امسال و ساخت خوابگاه متأهلان را از جمله برنامههای در دست اقدام دانشگاه گیلان است.
حجت الاسلام والمسلمین قلندری، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه گیلان نیز در این مراسم حُسن خلق و رفتار، خیرخواهی، اهل مشورت و توکل به خدا از الزامات مدیریتی دانست و گفت: مشورت با جوانان و دانشجویان تیز بین و شایسته برای گرفتن راهکار و مشورت با افراد پیشکسوت و با تجربه برای جمع بندی و انتخاب بهترین راهکار از جمله عوامل مهم در موفقیت مدیران است.
در پایان این مراسم از زحمات محمد دوستار قدردانی و علی باستی به عنوان سرپرست دانشگاه گیلان معرفی شد.