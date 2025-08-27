پخش زنده
نشست هماهنگی نکوداشت یکصدمین سالگرد تولد زنده یاد ایرج افشار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان یزد گفت: امسال در آستانه یکصدمین سالگرد تولد استاد ایرج افشار هستیم، شخصیتی که نه تنها برای ما یزدیها یک چهره ماندگار و افتخارآفرین هستند، بلکه به حق، پدر کتابشناسی نوین ایران و ایرانشناسی معاصر شناخته میشوند.
سعید زارع افزود: اولین نشست هماهنگی را با حضور پرشور شخصیتهای حقیقی و حقوقی استان برگزار کردیم و قرار شد شانزدهم مهرماه جاری یکصدمین سالگرد تولد این اسطوره یزدی است، مراسم باشکوهی در شهرستان تفت برگزار شود.
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان یزد تأکید کرد که این رویداد ابعادی فراتر از یک بزرگداشت محلی دارد: بزرگداشت ایرج افشار تنها ادای دین به یک چهره ملی نیست، بلکه یک فرصت تاریخی و طلایی برای تثبیت جایگاه یزد و ایران در حافظه فرهنگی جهان به شمار میرود.