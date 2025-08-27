در یکی از کم‌نظیرترین موارد درمانی کشور، جوان ۱۷ ساله که دچار ۹۵ درصد سوختگی درجه ۳ و ۴ شده بود، در اصفهان با موفقیت درمان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام دانشگاه علوم پزشکی کاشان، در یکی از کم‌نظیرترین موارد درمانی کشور، یک جوان ۱۷ ساله که در اثر حادثه‌ای در محل کار دچار ۹۵ درصد سوختگی درجه ۳ و ۴ شده بود، پس از سه ماه مراقبت‌های ویژه در مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم (ع) اصفهان، با موفقیت درمان شد و آماده ترخیص است.

این بیمار ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ به این مرکز منتقل شد و طی این مدت، تحت ۱۰ مرحله جراحی و یک نوبت دیالیز قرار گرفت.

تلاش شبانه‌روزی تیم درمانی، تخصص بالای پزشکان و پرستاران، و امکانات مرکز، نقش کلیدی در نجات جان وی ایفا کردند.

به گفته مسئولان مرکز، درمان بیمارانی با چنین درصد بالایی از سوختگی تنها در معدود مراکز درمانی جهان امکان‌پذیر است.

مرکز آموزشی درمانی سوانح سوختگی امام موسی کاظم (ع) در سال ۱۳۶۹ در کلانشهر اصفهان راه‌اندازی شد.

این مرکز دارای بخش‌های سوختگی اطفال، سوختگی مردان، سوختگی زنان، بخش جراحی پلاستیک، ترمیمی و زیبایی و مراقبت‌های ویژه است.

این بیمارستان بعنوان یک مرکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به لحاظ تخصصی پذیرای بیماران از استان‌های مختلف کشور است.