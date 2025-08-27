به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،آقای سید مصطفی آیت اللهی موسوی گفت : درایام الله دهه فجر بیش از ده هزار میلیارد تومان طرح های مختلف در استان به بهره برداری رسیده است یا عملیات اجرایی شان آغاز شده است .

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان امروز در سفر به سیرجان چند طرح آبرسانی عملیات اجرایی شان آغاز و دو طرح آبرسانی را افتتاح کرد و گفت : در شهرستان سیرجان هم بر اساس آماری که اعلام شده است 7 هزار میلیارد تومان طرح های قابل افتتاح یا آغاز عملیات اجرایی وجود دارد که این طرح ها در بخش های مختلف عمرانی ، فرهنگی و خدماتی و آبرسانی انجام شده و یا در حال انجام هست.

آقای مجید میرشاهی مدیرآبفای شهرستان سیرجان هم در این مراسم گفت : امروز با افتتاح ۲ طرح آبرسانی به روستاهای بخش مرکزی سیرجان که با اعتبار ۳۲ میلیارد تومان از محل اعتبارت آبفای و ملی انجام شد ۶ هزارو ۵۰۰ نفر در این روستاها از آب شرب مناسب و پایدار بهره مند شدند.

وی افزود : این طرح ها امروز در روستاهای عزت آباد و چاه مزرع در بخش مرکزی سیرجان به بهره برداری رسیدند وعملیات اجرایی و یا تکمیل 19 طرح آبرسانی دیگر نیز دربخش های مرکزی ، پاریز و بلورد و گلستان با اعتبار ۴۵۰ میلیارد تومان به مناسبت هفته دولت آغاز شده است.