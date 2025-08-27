نخستین جشنوارە ملی خوشنویسی “کوردانە زریبار” با همکاری ادارە کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان، ادارە فرهنگ و ارشاد اسلامی مریوان، گالری آیرین تهران و انجمن خوشنویسان شعبە مریوان برگزار می‌شود. این جشنواره به صورت ویژه به نگارش اشعار دو شاعر کُرد، مامۆستا قانع و مامۆستا سەیدی، اختصاص دارد.

محمدبهرامی، دبیر اولین جشنوارە ملی خوشنویسی کردانە زریبار، با اعلام این خبر گفت: پس از انتشار فراخوان جشنوارە، هنرمندان خوشنویس از ۲۷ استان کشور، ۳۶۸ اثر را تا تاریخ ۳۱ مردادماه به دبیرخانه جشنوارە ارسال کردند.

وی افزود: پس از داوری توسط اساتید علی اشرف صندوق آبادی، صابر میکاییلی، علی حسینی و یادگار خیام، ۶۰ اثر برای شرکت در بخش رقابتی انتخاب شدند.

بهرامی در ادامه توضیح داد: بخش دیگری از جشنوارە به آثار نگارش شده اشعار کردی این دو شاعر توسط اساتید تراز اول خوشنویسی ایران اختصاص دارد که این بخش به صورت غیر رقابتی برگزار می‌شود.

دبیر جشنواره با اشاره به سابقه مریوان در برگزاری جشنواره‌های خوشنویسی گفت: مریوان برای چهارمین سال متوالی است که میزبان جشنوارە ملی خوشنویسی جوانان زیر بیست سال است. امسال نیز این دو جشنوارە به صورت همزمان در مریوان برگزار می‌شوند تا امکان ارتباط مستقیم هنرمندان خوشنویس جوان با اساتید و پیشکسوتان این عرصه فراهم شود.

به گفته بهرامی، طبق روال دوره‌های گذشته، مراسم نکوداشت یکی از اساتید پیشکسوت خوشنویسی کُرد همزمان با مراسم اختتامیه و اعلام نفرات برتر برگزار خواهد شد. داوری نهایی و اعلام نفرات برتر این رویداد ملی توسط اساتید برجسته کشور صورت می‌گیرد.