شهردار منطقه۱۳ تهران گفت:به منظور پیشگیری از آبگرفتگیهای احتمالی در بارشهای فصلی، لایروبی و پاکسازی، مسیل سرخهحصار از محدوده هوافضا تا پل قدیم زینبیه به طول حدود ۱۵ کیلومتر در حال اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر محمد نوری، با بیان اینکه، مسیل سرخهحصار یکی از مهمترین مسیلهای شرق تهران به شمار میرود، گفت: اجرای عملیات لایروبی و پاکسازی این مسیر نقش تعیین کنندهای در ارتقای بهداشت و محیط زیست شهری دارد.
این مقام مسئول افزود: با لایروبی و پاکسازی کامل مسیل به طول ۱۵ کیلومتر، علاوه بر ارتقای بهداشت عمومی و بهبود شرایط زیستمحیطی، خطر آبگرفتگیهای احتمالی در فصل بارندگی نیز به میزان چشمگیری کاهش مییابد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت و وسعت مسیل سرخه حصار، لایروبی و پاکسازی این مسیل مهم توسط معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۱۳ با استخراج چند تن رسوب توسط یک دستگاه بیل دکل بلند ۱۲ متری، ۳ عدد کامیون، یک جرثقیل، لودر ۹۵۰ و بابکت آغاز شد.