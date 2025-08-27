پخش زنده
پس از شبکه یا باندهای پسران وحشی در انگلیس، اکنون شبکه دختران وحشی این کشور، به آتش زدن ساختمان ها، دزدی، حمله به فروشندگان، آزار پیادهها و شکستن پنجرهها مشغولند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، رسانهها در انگلیس با هشدار درباره خطرهای ناشی از گسترش این فرهنگ میگویند در فضای مجازی، شبکههای دختران وحشی انگلیس، با اقداماتی همچون تهدید دیگران، حملات خشونت بار به دیگران و دزدی، خود را "باندهای زندگی پر زرق و برق" معرفی میکنند.
بر اساس این گزارشها اعضای شبکههای دختران وحشی در انگلیس، با اقدامات مجرمانه همچون به آتش کشیدن هتل ها، موجب میشوند دوران "شبکه پسران پشت کوچه" به فراموشی رود. ناظران اجتماعی میگویند شبکه دختران وحشی در انگلیس، روستاها، شهرستانها وشهرهای بزرگ را در بر گرفته است و اکنون آنها جرایمی را مرتکب میشوند که با سن و جنس آنان، تناسب نداشته و تا کنون سابقه نداشته است.
روزنامه دیلی میل پیشتر در این باره نوشت ترساندن افراد بیگناه، دزدی خشونت بار از فروشگاهها و خرید و فروش مواد مخدر، به عادات شبکههای دختران انگلیس مبدل شده است و هیچ نشانهای از کاهش فعالیت این شبکههای تبهکار دیده نمیشود.
بر اساس گزارش رسانههای انگلیسی هفته گذشته یک دختر ۱۴ ساله در این کشور، به اتهام آتش زدن یک ساختمان قدیمی در لیورپول دستگیر شد در حالی که آن ساختمان، در فهرست مستغلات قدیمی و حفاظت شده این کشور قرار داشت. در ماه جاری میلادی همچنین دو دختر نوجوان انگلیسی، به اتهام آتش زدن یک هتل قدیمی در "ورسسترشایر" بازداشت شدند.
در حادثهای دیگر، یک دختر ۱۶ ساله انگلیسی، همراه با دو نوجوان دیگر، به اتهام قتل مردی در دهه ۴۰ زندگی، در "جزیره شیپی" (Isle of Sheppey) بازداشت شد. در بخشی دیگر از انگلیس، شبکهای از دختران انگلیسی که خود را "هرزههای کوچولو" مینامند، پس از نوشیدن مشروب الکلی، یک مغازه را بر هم ریختهاند.
روزنامه دیلی میل نوشت باندهای دختران در شهر "ساوثهمپتون" (Southampton) انگلیس، در روز روشن، در فروشگاهها چاقوکشی میکنند، بر دیوارهای فروشگاهها و معابر شهر، تصاویر آلات جنسی مردانه رسم و الصاق میکنند، با پخش کنندههای قابل حمل در معابر عمومی ویدئوهای مستهجن جنسی نمایش میدهند و بر سر و روی رهگذران، تخم مرغ میزنند.
به نوشته این روزنامه، شبکههای دختران از این اقدامات ضداجتماعی و مجرمانه، ویدئو تهیه میکنند و در شبکههای اجتماعی به اشتراک میگذارند. دیلی میل نوشت تبدیل دختران مدرسهای انگلیس از نوجوانانی که به قانون احترام میگذاشتند به دخترانی که شبکههای بزهکار تشکیل میدهند، از دید صاحب نظران پنهان نمانده است.
دکتر "کارترین کلاک" (Catherine Cloak) استاد روانشناسی دانشگاه شرق لندن در گزارشی که در سال ۲۰۱۸ منتشر کرد نوشت دختران شبکههای تبهکار در انگلیس، برای این که خشونت زنانه خود را نمایش دهند، اکنون در مقایسه با پسران شبکههای بزهکار در این کشور، به خشونت بیشتر دست میزنند.
به نوشته این پژوهشگر، اکنون شمار بیش تری از دختران عضو شبکههای بزهکار در انگلیس، سلاح به همراه دارند، بیشتر مواد مخدر جا به جا میکنند و خشنتر شدهاند تا ثابت کنند در زمینه جرم و جنایت، "جنس درجه دوم" نیستند و حتی میتوانند از پسران، بیشتر خشونت کنند. دکتر "جوانا سیلور" (Joanna Silver)، روانشناس کودک در انگلیس میگوید شبکههای اجتماعی، نقش مهمی در "پر زرق و برق نشان دادن دختران شبکههای خشن" انگلیس دارند.
به گفته این روانشاس کودک، دختران از خانوارهایی که زندگی سالم ندارند، تصور میکنند با عضویت در شبکههای تبهکار دختران، به قدرت و اعتبار دست پیدا میکنند. "انجمن دولتهای محلی" (Local Government Association) در انگلیس هم در ماه نوامبر گذشته اعلام کرد شبکههای اجتماعی، در کشاندن دخنران نوجوان به سمت شبکههای بزهکار، اثر فراوان دارند.
به نوشته رسانههای انگلیس دختران در شبکههای بزهکار، خود را رئیس میپندارند و در توزیع مواد مخدر، درگیری با شبکههای تبه کار دیگر، حمله به نیروهای امدادی از جمله کارکنان آمبولانسها و نیز دزدی از فروشگاه ها، با همراهی شبکههای دیگر، رقابت میکنند.
همچنین شبکههای پسران بزهکار در انگلیس، از دختران عضو این شبکهها استفاده میکنند تا پسران شبکههای رقیب را به محلی خلوت بکشانند و به آنان حمله کنند. ماه فوریه امسال، سه دختر نوجوان در محله "ایزلینگتون" در لندن، به مردی ۷۵ ساله حمله کردند، او را کشتند و از این حادثه، ویدئو گرفتند و در شبکههای اجتماعی پخش کردند.