رئیس دیوان عالی کشور در اصفهان: تعامل و همکاری و هم افزایی با دولت و سایر دستگاه ها وظیفه ما است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس دیوان عالی کشور در آئین تجلیل از قضات دادگستری در اصفهان بر استفاده از تمامی امکانات و ظرفیت ها برای خدمت به مردم تاکید کرد و گفت: به دنبال فرصت بودم از مجموعه دستگاه قضایی در استان تشکر و تقدیر کنم و گزارش های به دست آمده این موضوع را تایید می کند.

حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری با بیان این که باید نقاط قوت و ضعف را بشناسیم، افزود: مسئولیت ما خیطر و اهمیت ویژه ای دارد و باید محکم و استوار در مسیر خدمت به مردم قدم برداریم و این تکلیف ما است.

رئیس دیوان عالی کشور افزود: پایش و مراقبت از دستگاه قضایی باید در اولویت باشد و همه ما در این خصوص مسئولیت داریم و باید به رهنمودهای مقام معظم رهبری و تاکیدهای رئیس دستگاه قضایی توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان هم در این آئین گفت: ریل حرکت ما سند تحول قضایی است و بر همین اساس گام بر می داریم.

حجت الاسلام و المسلمین جعفری افزود: دو سال قبل، میانگین رسیدگی به پرونده ها حدود 18 ماه بود اما در حال حاضر این رسیدگی ها به 6 ماه کاهش یافته است.

وی اضافه کرد: همان گونه که در حوزه مبارزه با فساد، جدی هستیم و با قاطعیت برخورد می کنیم، نسبت به تکریم و تقدیر از قضات بی تفاوت نیستیم و این موضوع در اولویت است.

استاندار اصفهان هم در این مراسم گفت: با وجود تمام سختی ها، تعداد طرح هایی که در هفته دولت به بهره برداری رسید به بیش از هزار و 100 طرح افزایش یافت.

مهدی جمالی نژاد افزود: ارتباط با مردم و کاهش دیوان سالاری نقش ویژه ای در اعتمادسازی دارد و باید در مسیری حرکت کنیم که پیشگیری، صلح و سازش در اولویت باشد.