رئیس دانشگاه علم و هنر یزد از ایجاد سه کدرشته جدید در دانشگاه علم و هنر یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، طالبی گفت: سه کدرشته جدید در دانشگاه علم وهنر یزد ایجاد شده و از مهرماه امسال در مقطع کارشناسی مدیریت دولتی، در مقطع کارشناسی ارشد طراحی طلا و جواهرات و در مقطع دکتری پژوهشی هنر دانشجو پذیرش خواهد شد.

طالبی افزود: با اضافه شدن این رشته‌ها، تعداد کدرشته‌های دانشگاه علم و هنر در سال جاری به ۸۲ کدرشته می‌رسد و شمار دانشجویان این مرکز نیز به ۹ هزار نفر افزایش خواهد یافت.

رئیس دانشگاه علم و هنر یزد همچنین از راه‌اندازی مراکز مشاوره و انتخاب رشته در روز‌های آینده خبر داد و گفت: این مراکز به صورت رایگان خدمات لازم را به متقاضیان ارائه خواهند داد.