دهها طرح عمرانی، کشاورزی، تولیدی و خدمات رسانی همزمان با چهارمین روز از هفته دولت در مناطق مختلف آذربایجان شرقی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در آذرشهر مرحله دوم طرح تعریض و آسفالت و کف پوش خیابا ن شهید رجایی و زمین چمن مصنوعی دبیرستان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در مجموع با ۶ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان افتتاح شد. همچنین در بخش گوگان هم ۲ طرح عمران روستایی و طرح آبرسانی، حفر و تجهیز چاه عمیق برای تامین آب آشامیدنی شهر گوگان و آسفالت معابر دستجرد با اعتباری افزون بر ۱۲ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

در شهرستان ملکان بخش آزمایشگاه پاتولوژی بیمارستان فارابی و ساختمان دهیاری یوزباشکندی در مجموع با ۴۰ میلیارد تومان اعتبار افتتاح شد.

آبیاری تحت فشار قطره‌ای یک روستا در بخش نظرکهریزی شهرستان هشترود با هزینه‌ای افزون بر ۷۰۰ میلیون تومان به مساحت ۶ هکتاربه بهره برداری رسید.

پنج طرح عمرانی در مراغه افتتاح شد. برای این طرح‌ها شامل عمران کوی سازمانی پادگان امام رضا (علیه السلام)، بهسازی کانال ولیعصر (عج) و مرکز کنترل ترافیک شهرداری مراغه در مجموع با ۱۵ میلیارد تومان هزینه افتتاح شد.

در شهرستان هریس هم خانه بهداشت روستایی، آسفالت و روکش محور روستایی و گلخانه روستایی در مجموع با ۱۸.۵ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

بهره برداری از پنج طرح در شهرستان بستان آباد با اعتباری افزون بر ۹۶ میلیارد تومان آغاز شد. این طرح‌ها شامل: واحد تولیدی انواع دستمال کاغذی و لوازم بهداشتی در شهرک صنعتی شماره ۲ با اشتغالزایی برای ۲۰ نفر، ایستگاه پمپاژ مجتمع آب قوریگل برای رفع مشکل آب شرب پنج روستا، آسفالت ریزی و جدول گذاری و بلوار و روشنایی و سنگ فرش و یک واحد مددجویی روستایی بودند.

در شهرستان جلفا نیز طرح آب رسانی به ۷۸۰ هکتار از اراضی دشت قره بلاغ و مزرعه پرورش ماهی قزل آلا با ظرفیت تولید ۳۰ تن در مجموع با هزینه‌ای افزون بر ۷۱ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

چهار طرح عمرانی و خدماتی با اعتباری افزون بر ۲۴ میلیارد تومان در شهر ترکمانچای به بهره برداری رسید. این طرح‌ها شامل کفپوش و آسفالت معابر سطح شهر، صفحات خورشیدی ساختمان شهرداری و ماشین آلات شهرداری بود.

طرح آبرسانی به چهار روستای بخش مرکزی شهرستان سراب شامل حفر چاه، تجهیز، احداث خط لوله انتقال آب و زیرسازی و احداث مخزن با هزینه ای افزون بر ۱۰ میلیارد تومان افتتاح شد. با بهره برداری از این طرحها ۶ هزار نفر از جمعیت روستایی شهرستان سراب از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره مند شدند.

در شهرستان اسکو ساختمان دهیاری روستایی، آسفالت معابر ۶ روستا، جدول گذاری و احداث آبراه بتنی در سه روستا در مجموع با اعتباری افزون بر ۵۷ میلیارد تومان افتتاح شد.

سه طرح تولیدی و خدماتی با اعتبار ۲۹۰ میلیارد تومان در شهرستان مرند افتتاح شد. این طرح‌ها شامل کارخانه تولید انواع نایلون و شِیرینک، مرحله نخست کارخانه تولید املاح معدنی و مرکز مکانیزه معاینه فنی خودرو‌های سنگین و نیمه سنگین بود.