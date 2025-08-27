پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی داراب از اجرای مرحله جدید طرح «آرامش» برای مقابله با خردهفروشان مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ سید رحمان هاشمی گفت: در ادامه اجرای طرح افزایش امنیت اجتماعی، ماموران انتظامی با بررسیهای دقیق میدانی موفق شدند خردهفروشان و فروشندگان قرصهای روانگردان را شناسایی کرده و در چند عملیات هماهنگ آنها را دستگیر و تحویل مرجع قضایی دهند.
وی افزود: در این عملیات مقادیر متنوعی از مواد مخدر صنعتی و سنتی و قرصهای روانگردان کشف شد و ۳۲ نفر معتاد متجاهر نیز از محلات هدف جمعآوری و با هماهنگیهای لازم برای بازپروری به مراکز ترک اعتیاد معرفی شدند.