به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ سید رحمان هاشمی گفت: در ادامه اجرای طرح افزایش امنیت اجتماعی، ماموران انتظامی با بررسی‌های دقیق میدانی موفق شدند خرده‌فروشان و فروشندگان قرص‌های روانگردان را شناسایی کرده و در چند عملیات هماهنگ آنها را دستگیر و تحویل مرجع قضایی دهند.

وی افزود: در این عملیات مقادیر متنوعی از مواد مخدر صنعتی و سنتی و قرص‌های روانگردان کشف شد و ۳۲ نفر معتاد متجاهر نیز از محلات هدف جمع‌آوری و با هماهنگی‌های لازم برای بازپروری به مراکز ترک اعتیاد معرفی شدند.