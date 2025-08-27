پخش زنده
امروز: -
همایش ارکان مساجد شهرستان یزد با حضور ائمه جماعات، فعالان مسجد، فرماندهان پایگاهها، مدیران کانونهای فرهنگی و هنری، هیئت امنای مساجد، خادمان و خیرین در مسجد روضه محمدیه یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، حجتالاسلام گندمی دبیر قرارگاه رسیدگی به امور مساجد گفت: این همایش با هدف ارتقای کارکرد مساجد در حوزههای مختلف برگزار شد و در قالب طرح تعالی مساجد تلاش میشود کاربری و نقش مساجد تقویت شود.
وی افزود: مساجد علاوه بر برگزاری نماز جماعت میتوانند در زمینههایی مانند محرومیتزدایی، خدمات اجتماعی، خانه هلال، مشاوره زندگی، جوانی جمعیت، آموزشهای هنری و ورزش نقشآفرینی کنند.
دبیر قرارگاه رسیدگی به امور مساجد تصریح کرد: امیدواریم همه ظرفیتهای ادارات پای کار باشند تا با همافزایی بتوانیم خدمات مطلوبتری در مساجد ارائه دهیم.
سخنرانی و مدیحهسرایی از دیگر برنامههای این همایش بود.