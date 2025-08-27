به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ علیرضا نوشاد فرمانده انتظامی مرودشت گفت: با هدف نگهداری از آب‌های زیر زمینی، ماموران پاسگاه انتظامی ابرج مطلع شدند که فردی به صورت غیرمجاز اقدام به حفر چاه در یکی از روستا‌های این شهرستان فعالیت می‌کند.

وی با بیان این که ماموران بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند، افزود: با هماهنگی قضایی، ماموران پاسگاه انتظامی ابرج به محل اعزام شدند و در این خصوص متهم مورد نظر را دستگیر و یک دستگاه حفاری برقی به همراه تجهیزات را توقیف کردند و برای بررسی بیشتر به مقر انتظامی انتقال دادند.

فرمانده انتظامی مرودشت بیان کرد: مردم در صورت مشاهده هرگونه حفاری‎ غیرمجاز در شهرستان، مراتب را با سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.