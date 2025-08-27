تفاهم‌نامه تکمیل و آماده‌سازی عرصه ۱۵ هکتاری شهرک شهید سلیمانی میان اداره‌کل راه و شهرسازی خراسان رضوی و شهرداری فریمان امضا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار فریمان گفت: این اقدام مشترک گامی مؤثر در راستای توسعه شهری و تأمین زیرساخت‌های مسکن در این شهرستان محسوب می‌شود و با هدف تسریع در آماده‌سازی اراضی طرح نهضت ملی مسکن و ایجاد بستر‌های لازم برای اسکان پایدار شهروندان انجام پذیرفته است.

مهدی ناصری با اشاره به همگرایی موجود بین دستگاه‌های ذیربط، تعیین تکلیف قطعی وضعیت معابر و اعمال سرانه خدمات را پیش‌شرط آغاز بهره‌برداری از سایت شماره ۱ مسکن ملی فریمان اعلام کرد.