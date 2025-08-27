تجلیل از فعالان بسیجی شهرداری خرم آباد
به مناسبت هفته بسیج کارمندان و هفته دولت از فعالان بسیجی شهرداری خرم آباد تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، شهردار خرمآباد در مراسم تجلیل از فعالان بسیجی شهرداری خرم آباد با بیان اینکه تفکر بسیجی الگویی کارآمد برای حل مشکلات کشور است گفت: اگر بر کشوری نوای دلنشین تفکر بسیجی طنین انداز شد چشم طمع دشمنان و جهانخواران از آن دور خواهد گردید.
داریوش بارانی بیرانوند افزود: در جریان دفاع ۱۲ روزه، مدیران و دستگاههای خدماترسان با بهرهگیری از روحیه بسیجی توانستند با تلاش شبانهروزی مانع از بروز مشکلات در زندگی مردم شوند.
فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل لرستان نیز بسیجیان را نیروهای کارآمد و ارزشمندی دانست که آمادگی حضور در همه شرایط و همه صحنهها را دارند.
سردار نعمت اله باقری افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز بسیج ادارات استان با تلاش شبانهروزی خود، نقشی بیبدیل در پشتیبانی از نیروهای مسلح ایفا کرد و مانع از ایجاد نارضایتی اجتماعی توسط دشمنان شد.
در این مراسم که به همت بسبج کارمندان استان و سپاه ناحیه خرم آباد و به میزبانی شهرداری خرم آباد برگزار شد از تعداد ۱۲ کارمند بسیجی نمونه شهرداری قدردانی شد.