رئیس دانشگاه پیام‌نور کشور گفت: در آذربایجان‌غربی، دو شهرستان ماکو و پیرانشهر به عنوان گزینه‌های واحد بین‌الملل در دستورکار قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ محمدهادی امین‌ناجی رئیس دانشگاه پیام‌نور کشور عصر امروز با رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این دیدار با تاکید بر ایجاد رشته‌های حوزه بازرگانی، معدن و گردشگری در دانشگاه‌های استان، گفت: دانشگاه پیام‌نور آذربایجان‌غربی می‌تواند به‌عنوان قطب بین‌الملل مطرح شود.

رئیس دانشگاه پیام‌نور کشور نیز با ابراز امیدواری برای شکوفایی روزافزون حوزه آموزش‌عالی در آذربایجان‌غربی، افزود: برای آذربایجان‌غربی، دو شهرستان ماکو و پیرانشهر به عنوان گزینه‌های واحد بین‌الملل در دستورکار قرار دارند.

در این دیدار بر توسعه همکاری‌های مشترک میان استانداری آذربایجان‌غربی و دانشگاه پیام‌نور کشور درخصوص راه‌اندازی رشته‌های کاربردی متناسب با مزیت‌های استان در حوزه‌های بازرگانی، معدن و گردشگری و ایجاد فرصت جذب دانشجویان خارجی، تبادلات علمی و ارتقای جایگاه آموزشی و پژوهشی استان به‌ویژه در سطح منطقه‌ای و فرامرزی تأکید شد.