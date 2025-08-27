به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست دفتر امور زنان و خانواده استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: فعالان حوزه جمعیت می‌توانند تا پایان شهریور ۱۴۰۴ به پایگاه اینترنتی جایزه ملی جمعیت به نشانی www.jayezeh.setadjamiat.ir مراجعه و ثبت نام کنند.

سامانی افزود: سومین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت با رویکرد ترویج فرهنگ فرزندآوری و شناسایی و حمایت از الگو‌های موفق در این حوزه، روز ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴ به‌صورت همزمان در سراسر کشور برگزار می‌شود.

وی افزود: سومین دوره این جایزه ملی در هفت محور اصلی شامل خانواده، رسانه، مدیران، نخبگان، دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی برگزار می‌شود.