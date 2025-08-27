نماینده ولی فقیه در استان مرکزی: تلاش گروهی نادان و منحرف برای توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران خیال خامی بود که با تدبیر رهبر معظم انقلاب و حمایتهای مردمی خنثی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در نشست با نمایندگان بسیج ادارات شهرستان اراک به مناسبت هفته دولت گفت: ولایت فقیه و وحدت ملی از شاخصهای اصلی در اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند و دشمنان نظام برای تضعیف ایران اسلامی این مؤلفهها را نشانه گرفتهاند، بنابراین صیانت از جایگاه ولایت و وحدت ملی باید سرلوحه امور آحاد ملت قرار گیرد.
او ادامه داد: نظام مقدس جمهوری اسلامی با تمرکز بر خودکفایی، پیشرفت فناوری و ارتقاء سطح زندگی مردم توانسته است در مواجه با چالشهای داخلی و خارجی موفق باشد و نشان داده که اراده ملی و روحیه مقاومت میتواند به تحقق اهداف بزرگ منجر شود.
صرفه جویی در مصرف انرژی، استفاده از روشهای بهره وری، اصلاح الگوی مصرف، استفاده بیشتر از روشهای جدید آبیاری در کشاورزی، استفاده از انرژیهای پاک و به کارگیری نیرویهای توانمند و دلسوز از دیگر تأکیدات نماینده ولی فقیه در استان بود.