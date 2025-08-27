به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما
، مجموعه نمایشی دایرههای قرمز
به زودی از رسانه ملی پخش میشود و با هدف افزایش آگاهیهای حقوقی مردم در حوزه آسیبهای اجتماعی و جرائم تولید شده است.
حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در این مراسم با اشاره به نقش رسانه ملی در افزایش آگاهیهای حقوقی مردم گفت: این مجموعه نمایشی تجربه مثبتی بود و از همکاریهای مشترک رسانه ملی و قوه قضائیه در زمینه سند تحول و تعالی قضایی است.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه افزود: رئیس قوه قصائیه بر آموزش حقوقی به مردم با بهره گیری از جاذبههای سمعی بصری تاکید دارند.
عبدلیان پور گفت: موضوع آیین دادرسی مدنی و کیفری در ابن مجموعه نمایشی مبتنی بر یک پرونده واقعی شکل گرفته و به خوبی در متن داستان تبیین شده و از قضات و وکلای با تجربه در مراحل تولید مشورت گرفته شده است.
در ادامه این نشست اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: افزایش آگاهیهای حقوقی مردم یکی از بندهای سند تحول و تعالی قضایی است و ساخت مجموعههای نمایشی و فیلم سینمایی به ساخت افکار مردم کمک میکند، اما بابد مراقبت کنیم جای ظالم و مظلوم، جلاد و شهید عوض نشود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: امروز کشورهای غربی به تولیدات نمایشی با سیاه نمایی از کشورمان جایزه میدهد و ما باید در آثار نمایشی خودمان این افکار مخرب را اصلاح کنیم.
جهانگیر گفت: تولید آثار نمایشی فاخر در رسانه ملی با محور پیشگیری از جرائم و آسیبهای اجتماعی نقش موثری در ارتقای دانش حقوقی مردم دارد.
وی افزود: استفاده از عبرتها و تجربههای زندگی مجرمان برای مردم عبرت اموز خواهد بود که این مجموعه جمع آوری شده و میتواند برای تولید اثار نمایشی در دسترس رسانه ملی قرار بگیرد.
در آئین رونمایی از پوستر مجموعه نمایشی دایرههای قرمز اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری ازوقوع جرم قوه قضائیه، حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، رئیس کل دادگستری استان مرکزی، قائم مقام امور استان های رسانه ملی و عوامل تولید این مجموعه نمایشی حضور داشتند.