مجموعه نمایشی دایره‌های قرمز به زودی از رسانه ملی پخش می‌شود و با هدف افزایش آگاهی‌های حقوقی مردم در حوزه آسیب‌های اجتماعی و جرائم تولید شده است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما

حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در این مراسم با اشاره به نقش رسانه ملی در افزایش آگاهی‌های حقوقی مردم گفت: این مجموعه نمایشی تجربه مثبتی بود و از همکاری‌های مشترک رسانه ملی و قوه قضائیه در زمینه سند تحول و تعالی قضایی است.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه افزود: رئیس قوه قصائیه بر آموزش حقوقی به مردم با بهره گیری از جاذبه‌های سمعی بصری تاکید دارند.

عبدلیان پور گفت: موضوع آیین دادرسی مدنی و کیفری در ابن مجموعه نمایشی مبتنی بر یک پرونده واقعی شکل گرفته و به خوبی در متن داستان تبیین شده و از قضات و وکلای با تجربه در مراحل تولید مشورت گرفته شده است.

در ادامه این نشست اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: افزایش آگاهی‌های حقوقی مردم یکی از بند‌های سند تحول و تعالی قضایی است و ساخت مجموعه‌های نمایشی و فیلم سینمایی به ساخت افکار مردم کمک می‌کند، اما بابد مراقبت کنیم جای ظالم و مظلوم، جلاد و شهید عوض نشود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: امروز کشور‌های غربی به تولیدات نمایشی با سیاه نمایی از کشورمان جایزه می‌دهد و ما باید در آثار نمایشی خودمان این افکار مخرب را اصلاح کنیم.