تمدید مهلت تسلیم اظهارنامههای مالیاتی تا ۳۱ شهریور
مدیرکل امور مالیاتی لرستان گفت: مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل امور مالیاتی لرستان گفت: به موجب مصوبه مراجع قانونی واحدهای حقیقی و حقوقی میتوانند اظهارنامههای مالیاتی خود شامل (اظهارنامههای موضوع مواد ۸۰، ۱۰۰، ۱۱۰، ۱۱۴، ۱۱۶ و ۱۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم) که آخرین مهلت انقضای تسلیم آنها در بازه زمانی ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ تا قبل از پایان شهریور سال ۱۴۰۴ میباشد را تا پایان شهریور تسلیم نمایند.
حجت اله صالحی افزود: بر این اساس مؤدیان حقیقی و حقوقی تا روز دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ فرصت دارند که اظهارنامه مالیاتی خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه دهند.