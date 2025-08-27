رهبر کاتولیک‌های جهان امروز (چهارشنبه) از جامعه جهانی خواست به درگیری حدود ۲ ساله بین رژیم صهیونیستی و حماس پایان دهند و آتش‌بس دائمی برقرار کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ خبرگزاری رویترز نوشت: پاپ لئو چهاردهم، آزادی گروگان‌های (اسیران صهیونیست) در غزه و ارائه کمک‌های بشردوستانه به ساکنان این منطقه را خواستار شد.

پاپ در سخنرانی هفتگی خود در واتیکان گفت: «من بار دیگر درخواست قوی دارم... تا به درگیری در سرزمین مقدس که باعث این همه وحشت، ویرانی و مرگ شده است، پایان داده شود.»

پاپ بدون نام بردن از رژیم صهیونیستی یا حماس اظهار داشت، قوانین بین‌المللی «الزام به حفاظت از غیرنظامیان، ممنوعیت مجازات جمعی، ممنوعیت استفاده بی‌قید و شرط از زور و آوارگی اجباری جمعیت» را خواستار است.

رویترز نوشت: لئو، اولین پاپ آمریکایی، در ماه مه (اردیبهشت) توسط کاردینال‌های جهان به جای پاپ فرانسیس فقید انتخاب شد. او سبک متفاوتی نسبت به پاپ قبلی دارد و معمولاً ترجیح می‌دهد از روی سخنان از پیش آماده شده سخنرانی کند و از بداهه گویی پرهیز می‌کند.

رویترز افزود، پاپ لئو همچنین محتاطانه‌تر از پاپ فرانسیس در موضع گیری در قبال درگیری بین رژیم اسرائیل و فلسطین است. پاپ فقید پیشنهاد داده بود جامعه بین المللی بررسی کند که آیا عملیات رژیم صهیونیستی در غزه به مثابه نسل کشی مردم فلسطین است یا خیر؛ موضع گیری که با واکنش مقام‌های صهیونیست مواجه شد.

پاپ لئو پیشتر نیز پایان درگیری‌ها در اوکراین و اعلام آتش‌بس در غزه را خواستار شده بود.

رژیم صهیونیستی از زمان شروع حملات خود در نوار غزه بیش از ۶۲ هزار نفر را به شهادت رسانده و بسیاری از زیرساخت‌های این باریکه را نابود کرده است. بسیاری از مردم غزه تحت محاصره صهیونیست‌ها در قحطی و گرسنگی کامل به سر می‌برند.