مدیرکل راه و شهرسازی در سلماس گفت: همزمان با هفته دولت، طرحهایی به ارزش ۱۲ هزار میلیارد تومان در استان به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ آرامون اظهار کرد: در این ایام، ۳۰ کیلومتر راه جدید و ۵ کیلومتر نیوجرسی افتتاح خواهد شد. همچنین طرحهای عمرانی شامل ۴۸۶۰ مترمربع مجتمع اداری در چهاربرج، باروق و زائرسرای پیرانشهر به بهرهبرداری میرسد.
مدیرکل راه و شهرسازی در سلماس افزود: علاوه بر این، ۱۳ هزار واحد مسکونی آماده تحویل به متقاضیان شده است.
وی همچنین از کلنگزنی ۱۲ طرح عمرانی جدید با اعتباری بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان در این هفته خبر داد و تصریح کرد: اجرای این طرحها میتواند گام مهمی در توسعه زیرساختها، بهبود حملونقل و ارتقای سطح رفاه عمومی مردم منطقه باشد.