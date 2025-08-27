پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسانشمالی گفت: ۳۰۰ نیروگاه خورشیدی استان با ظرفیت ۱.۹ مگاوات به بهرهبرداری رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ محمد رضا رمضانی در آیین افتتاح نیروگاه ۲۰۰ کیلوواتی شهرستان اسفراین گفت: پیش از این ۴۳۰ نیروگاه با ظرفیت ۳.۷ مگاوات در استان فعال بود که با اجرای طرحهای جدید، تعداد نیروگاههای خورشیدی خراسان شمالی به ۷۲۷ واحد و ظرفیت آنها به ۵.۶ مگاوات رسیده است.
وی سهم دولت چهاردهم از توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در استان را ۴۱ درصد در تعداد نیروگاهها و ۳۰ درصد در ظرفیت تولید برق عنوان کرد و افزود: این نیروگاهها بیشتر در مناطق گرم استان احداث شده و علاوه بر کمک به تامین انرژی پایدار، در بهبود درآمد خانوارها و اشتغالزایی نیز موثر است.
این نیروگاه در زمینی به مساحت ۶ هزار مترمربع احداث شده و دارای ۳۵۶ پنل خورشیدی با ظرفیت تولید روزانه ۱۴۰۰ کیلووات ساعت است.
برای اجرای این طرح ۸۰ میلیارد ریال سرمایهگذاری شده است.
نیروگاه خورشیدی یک سیستم تولید انرژی است که نور خورشید را به برق تبدیل میکند. این فرآیند به وسیله سلولهای فتوولتائیک (PV) انجام میشود که در پنلهای خورشیدی تعبیه شده است.
همچنین عصر امروز در چهارمین روز از گرامیداشت هفته دولت با حضور دکتر علی قربانی معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، استاندار خراسان شمالی بطور همزمان از ۳ پروژه عمرانی شهرداری اسفراین با اعتباری بالغ بر ۱۰۱۷ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
این طرحها شامل احداث و نصب تجهیزات سنگ شکن شهرداری با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال در روستای فریمان از توابع بخش مرکزی اسفراین، بازگشایی معابر و جدول گذاری و زیرسازی و آسفالت خیابان ۱۶ متری دکتر اکرامی فر با اعتباری بالغ بر ۵۶۲ میلیارد ریال و احداث سوله تولید فرآوردههای بتنی و نصب و راه اندازی دستگاههای مصنوعات بتنی با اعتباری بالغ بر۱۵۵ میلیارد ریال بود.