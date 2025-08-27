پخش زنده
امروز: -
همزمان با هفته دولت، ۵۹ طرح عمرانی و زیربنایی با اعتبار ۳۴۰ میلیارد تومان در کلات افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار شهرستان کلات در آیین افتتاح طرحهای عمرانی این شهرستان گفت: از این تعداد طرح خدماتی، عمرانی و زیرساختی، ۵۶ طرح به بهرهبرداری رسید و عملیات ساخت سه طرح هم آغاز شد.
ابوالفتح لشکری افزود: این طرحها شامل هفت طرح بنیاد مسکن با اعتبار ۹ میلیارد تومان، ۱۶ طرح در حوزه دهیاریها با اعتبار ۲۳ میلیارد تومان، ۱۰ طرح جهاد کشاورزی با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان، ۱۰ طرح برقرسانی با اعتبار ۲۴ میلیارد تومان، چهار طرح گردشگری با اعتبار چهار میلیارد تومان، یک طرح گازرسانی به روستای آقداش با اعتبار پنج میلیارد تومان و طرحهای آبرسانی (آفا) با اعتبار پنج میلیارد تومان است.
او با تاکید بر اهمیت این طرحها در توسعه متوازن شهرستان گفت: اجرای این طرحها علاوه بر ارتقای سطح خدمات و زیرساختهای شهری و روستایی، نقش مهمی در ایجاد اشتغال و بهبود کیفیت زندگی مردم شهرستان خواهد داشت.