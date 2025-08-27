شهرستان کوهسرخ با برخورداری از شرایط آب و هوایی مناسب، به قطب تولید قارچ با کیفیت در خراسان رضوی تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوهسرخ در حاشیه بهره برداری از یک واحد پرورش قارچ خوراکی با اشاره به فعالیت ۳۲ واحد تولید قارچ خوراکی و اشتغال رایی ۲۵۰ نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این شهرستان، گفت: در حال حاضر این واحد‌ها در هر دوره به طور متوسط بیش از ۱۲.۵ تن قارچ تولید می‌کنند.

حجت صفرنژاد با بیان اینکه دوره رشد قارچ کوتاه و کمتر از دو ماه است، افزود: در هر متر مربع از فضای پرورش قارچ، به طور متوسط بیش از ۲۰ کیلوگرم قارچ برداشت می‌شود.

وی گفت: با توجه به ظرفیت‌های موجود، سالانه بیش از ۴۰۰ تن قارچ با کیفیت از این واحد‌ها تولید و روانه بازار بویژه در شهر‌های مشهد، بیرجند، کاشمر، نیشابور می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوهسرخ ایجاد اشتغال و صرفه اقتصادی بالا را از مزایای پرورش قارچ در این شهرستان عنوان کرد و افزود: پرورش قارچ‌ می‌تواند به عنوان یک الگوی مناسب برای توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی مورد توجه قرار گیرد.