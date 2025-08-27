مدیرکل حفظ و نشر آثار و ارزشهای دفاع مقدس استان مرکزی از فراخوان چهاردهمین جشنواره ادبی یوسف و بیست و هفتمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس و مقاومت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ کریمی در جلسه شورای هماهنگی ادبیات و تاریخ دفاع مقدس با اشاره به فراخوان چهاردهمین جشنواره ادبی یوسف و بیست و هفتمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس و مقاومت گفت: امسال رویکرد این جشنوارهها دفاع مقدس ۱۲ روزه خواهد بود.
مدیرکل حفظ و نشر آثار و ارزشهای دفاع مقدس استان مرکزی تقویت حوزه شعر دفاع مقدس و فرهنگسازی تقویت ادبیات پایداری را از مهمترین اهداف این جشنوارهها دانست و ادامه داد: جشنواره ادبی یوسف در سه بخش نوجوان، بزرگسال و داستانک برگزار می شود.
کریمی عنوان کرد: جشنواره شعر مقاومت نیز در بخش میراثهای ماندگار دفاع مقدس، دفاع مقدس، شعر مقاومت اسلامی و امنیت ملی و دفاع مقدس با استفاده از مضامین عاشورایی، ولایت محوری و جهاد تبیین، تجلی مردم در شعر دفاع مقدس است.
او ادامه داد: مهلت ارسال آثار به جشنواره تا ۳۰ مهر ماه است و زمان برگزاری اختتامیه استانی نیز اطلاعرسانی خواهد شد.
مدیرکل حفظ و نشر آثار و ارزشهای دفاع مقدس استان مرکزی یادآور شد: آثار منتخب استانی هر دو جشنواره به دبیرخانه کشوری ارسال و اعلام نتایج و برگزاری مراسم پایانی در نیمه دوم سال خواهد بود.