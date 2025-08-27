به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس سازمان آتش نشانی بوکان در این خصوص گفت: ساعتی قبل بدنبال اعلام وقوع تصادف در محور بوکان مهاباد روستای شیخلر بلافاصله دو تیم از آتش نشانان و امدادگران ایستگاه‌های ۱ و ۲ این سازمان به محل اعزام شدند.

معروفی در ادامه افزود: این حادثه مربوط به برخورد شدید یک دستگاه نیسان آبی با سمند بود که متأسفانه راننده خودروی سمند در دم جان باخت و با آمبولانس آتش نشانی به سردخانه بیمارستان منتقل شد.