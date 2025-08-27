۳۵ طرح در حوزه‌های ورزشی، عمرانی، اشتغال و کشاورزی در شهرستان فریدن به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اصفهان گفت: برای بهره برداری از طرح‌های هفته دولت در یکسال گذشته تاکنون بیش از ۱۱۶ میلیارد تومان هزینه شده است.

ابراهیم معتمدی افزود: در شهر و روستا‌های فریدن کلنگ زنی ۵ طرح با اعتبار ۲۵ میلیارد تومان مانند سالن ورزشی روستای ننادگان انجام شد.

بهرام خواجه سعیدی فرماندار فریدن نیز درباره افتتاح طرح‌های شاخص فریدن در هفته دولت گفت: از مهم‌ترین طرح‌های هفته دولت در شهرستان فریدن می‌توان به بهره برداری سالن ورزشی شهیدحاجی زاده در روستای سفتجان، بهره برداری از یک واحد گلخانه، رفع نقاط حادثه خیز روستا‌های درختک و نهرخلج و همچنین حفر و تجهیز ۳ حلقه چاه در شهر دامنه، محله آشجرد و محل اجرای طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد.

مهدی نجاری رئیس اداره ورزش و جوانان فریدن نیز با اشاره به لزوم افزایش سرانه ورزشی در روستا‌ها گفت: تا کنون سرانه ورزشی روستا‌های فریدن صفر بوده که با افتتاح سالن ورزشی شهیدحاجی زاده روستای سفتجان قدم مثبتی در راستای افزایش سرانه ورزشی روستا‌ها برداشته شد و پیش بینی می‌شود طی ۶ ماه آینده سالن ورزشی روستا‌های چهلخانه، نهرخلج و دره بید تکمیل و به بهره برداری برسد.