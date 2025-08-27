همزمان با هفته دولت چند طرح خدماتی، عمرانی، آموزشی و کشاورزی با ۹۵ میلیارد تومان اعتبار در بخش طاغنکوه فیروزه افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار شهرستان فیروزه گفت: افتتاح تجهیزات و ماشین آلات سنگین شهرداری همت آباد شامل لودر، بیل مکانیکی، کامیون کمپرسی و خودرو حمل متوفی، نیروگاه خورشیدی بزرگ مقیاس تعاون روستایی و فضای ورزشی روباز دانش آموزی در آموزشگاه کوثر، از طرح‌های شهر همت آباد این شهرستان است که به بهره برداری رسید.

محمداسماعیل نصرآبادی افزود: بهره برداری از آسفالت و میدان ورودی و نیروگاه کوچک مقیاس خانواده‌های زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و افتتاح تجهیزات و ماشین آلات سنگین شامل دو دستگاه کامیون کمپرسی و بیل مکانیکی شهرداری هم از طرح‌های شهر گرماب بود که امروز به بهره برداری رسید.

وی ادامه داد: افتتاح آموزشگاه چهار کلاسه خیرساز در روستای شورگشت و تجهیز و ارتقای شبکه بی تی اس و اینترنت مخابرات روستای شوریاب، بهسازی، جدول گذاری و افتتاح طرح آسفالت معابر روستایی و آغاز لایروبی قنات در روستای شوریاب از جمله طرح‌هایی بود که امروز با حضور مردم و مسئولان به بهره برداری رسید.

نصرآبادی یادآور شد: برای افتتاح و بهره برداری از این طرح‌ها در مجموع ۹۵ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.