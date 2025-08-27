تیم عمارت آفریدون بهنمیر عنوان قهرمانی مسابقات لیگ دسته اول فوتسال بانوان باشگاه‌های مازندران را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسابقات لیگ دسته اول فوتسال بانوان باشگاه‌های مازندران با حضور ۵ تیم به صورت متمرکز و در مدت ۴ هفته به میزبانی شهر‌های پل سفید، عباس آباد، تنکابن (۲ هفته) و بهنمیر برگزار شد که تیم عمارت آفریدون بهنمیر با کسب ۳ برد، ۱ تساوی و ۱۰ امتیاز قهرمان شد.

عنوان نایب قهرمانی رقابت‌ها به تیم سعادت پل‌سفید با ۷ امتیاز رسید و سیستانا تنکابن با ۶ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت.

در هفته پایانی مسابقات لیگ دسته اول فوتسال بانوان باشگاه‌های مازندران که در سالن مرحوم مجدآرا بهنمیر برگزار شد، تیم عمارت آفریدون بهنمیر به دلیل عدم حضور باران عباس‌آباد ۳ بر صفر پیروز شد.

تیم سعادت پل‌سفید هم با نتیجه ۴ بر صفر باران عباس‌آباد را مغلوب کرد.

عنوان بهترین خط حمله رقابت‌ها به تیم عمارت آفریدون بهنمیر با ۱۸ گل زده و همچنین عنوان بهترین خط دفاع و دروازه بان لیگ نیز با ۳ گل خورده اختصاص یافت.

آئین پایانی و اهدای جوایز مسابقات لیگ دسته اول فوتسال بانوان باشگاه‌های مازندران با حضور درزی خلردی رئیس و امیدی نایب‌رئیس بانوان هیات فوتبال مازندران، حجت‌الاسلام موسی زاده امام جمعه بهنمیر، بهمنی بخشدار، اسدپور رئیس اداره ورزش و جوانان و بهرامیان رئیس هیات فوتبال بهنمیر برگزار شد.

تیم عمارت آفریدون بهنمیر با حمایت مالی و همه جانبه مهدی زحمتکش مدیر این مجموعه، قهرمان مسابقات لیگ دسته اول فوتسال بانوان باشگاه‌های مازندران شد و جواز شرکت در رقابت‌های لیگ زیرگروه کشور را به دست آورد.