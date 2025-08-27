پخش زنده
برای نخستین بار در شهرستان خوی، طرح دانشبنیان همزمانسازی فحلی در گوسفندان با هدف افزایش بهرهوری در دامداریها، ارتقای کیفیت تولید و بهبود مدیریت چرخه تولیدمثل اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیر جهاد کشاورزی خوی با اشاره به اهمیت این طرح گفت: همزمانسازی فحلی در ۸۰ رأس میش بومی روستاهای شهرستان به صورت رایگان اجرا شده است و نتایج اولیه نشان میدهد که این روش میتواند تحولی در مدیریت گلههای دامی ایجاد کند.
حبیبالله علیلو افزود: در این طرح از روشهای علمی نوین شامل استفاده از اسفنجهای آغشته به هورمون پروژسترون و تزریق هورمون PMSG استفاده شد تا چرخه تولیدمثل میشها هماهنگسازی شود. این اقدام، امکان باروری بیشتر، زایش همزمان و حتی دو بار زایش در طول یک سال را فراهم میکند که نقش مهمی در افزایش بهرهوری دامداران دارد.
مدیر جهاد کشاورزی خوی با تأکید بر آثار اقتصادی این طرح تصریح کرد: همزمانسازی فحلی علاوه بر بهبود ضریب تولید مثل، موجب تسهیل مدیریت تغذیه، پرواربندی و پرورش برهها میشود. همچنین تولید برههای همسن، امکان برنامهریزی دقیقتر برای فروش، کاهش هزینههای پرورش و یکدست شدن گله را به همراه دارد که برای دامداران بسیار حائز اهمیت است.
علیلو افزود: یکی از سیاستهای جهاد کشاورزی، توسعه روشهای دانشبنیان در بخش دامپروری است و اجرای این طرح نمونهای موفق از پیوند علم و عمل در عرصه تولید روستایی محسوب میشود. وی خاطرنشان کرد: استمرار اینگونه طرحها علاوه بر افزایش درآمد دامداران، به پایداری تولید و امنیت غذایی کمک خواهد کرد.
یکی از دامداران روستایی خوی اجرای این طرح را موجب صرفهجویی در هزینهها، سهولت در مدیریت گله و تسهیل در فروش برهها عنوان کرد و گفت: همزمانی تولید و پرورش، انگیزه دامداران را برای ادامه فعالیت و افزایش بهرهوری بیشتر میکند.