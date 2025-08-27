پخش زنده
طرح عمرانی و ورزشی با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان در شهرستان سلماس به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ این طرحها شامل افتتاح ۵ زمین چمن مصنوعی در روستاهای تمر، گبرآباد و کوزهرش و همچنین ۹ طرح ویژه مددجویان با ارائه زمین رایگان و با مشارکت بنیاد مسکن است.
علاوه بر این، عملیات اجرایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سلماس نیز همزمان آغاز شد.
علایی فرماندار سلماس در آیین بهرهبرداری از این طرحها تأکید کردو افزود: اجرای این طرحها علاوه بر توسعه زیرساختهای ورزشی و فرهنگی، نقش مهمی در افزایش نشاط اجتماعی و حمایت از اقشار کمبرخوردار خواهد داشت