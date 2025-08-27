به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار جغتای گفت: این طرح ها شامل المان شهدا در مزار شهدای شهر جغتای، واحد‌های مسکن مددجویی ، مرغداری گوشتی ۳۲ هزار قطعه‌ای ، سالن ورزشی شهید هسته کشور در زادگاه شهید هاشمی تبار روستای کهنه و استخر کشاورزی و سالن شهید حاجی زاده در روستای دستوران بخش مرکزی است

حسن ابارشی افزود: برای بهره برداری از این طرح ها ۴۲ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.